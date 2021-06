Torino | 18enne si suicida gettandosi sotto un treno | “A scuola bullizzato perché gay”

(Di lunedì 28 giugno 2021)siun. Orlando Merenda si è tolto la vita a soli 18 anniun. Il ragazzo diera tormentato da alcuni bulli per via della sua omosessualità. Il giovane non ha lasciato alcun biglietto di addio. Sulla sua pagina instagram, oltre ai messaggi di cordoglio, anche insulti. La procura diha aperto un’inchiesta. Orlando aveva 18 anni quando è mortoun ...

fanpage : Lo avevano preso di mira perché gay, racconta il fratello. Orlando si è tolto la vita gettandosi sotto un treno, av… - itacasette : RT @Gianmar26145917: #Torino, #OrlandoMerenda 18enne gay si è suicidato gettandosi sotto un treno. Secondo la famiglia subiva bullismo omof… - Gianmar26145917 : #Torino, #OrlandoMerenda 18enne gay si è suicidato gettandosi sotto un treno. Secondo la famiglia subiva bullismo o… - MamafricaO : RT @Claudiomsf1: Sì è tolto la vita a soli 18 anni gettandosi sotto un treno. Il ragazzo di Torino era tormentato da alcuni bulli per via d… - brongosalvatore : RT @Azzurraurra: Orlando si suicida a 18 anni, perché giornalmente bullizzato, violentato psicologicamente da omofobi persino sui social e… -

Dopo la separazione dal marito vive in Calabria ed è tornata aper l'ultimo saluto a suo figlio. Cosa le fa pensare che qualcuno possa aver spinto Orlando a togliersi la vita? "Lui non era il ...... il dolore dei genitori Orlando Merenda morto suicida a 18 anni: l'intervento dell'assessore ai Diritti della Città diIlOrlando Merenda è morto suicida nella giornata di domenica 20 ...«Mio figlio non era depresso, era oppresso. C’è una bella differenza. E io voglio andare a fondo di questa storia, voglio la verità». Anna Screnci, la mamma di Orlando, è in una stanza d’albergo. Dopo ...Tra i numerosi messaggi di cordoglio arrivati al suo account Instagram ci sono anche degli insulti e persino un "morte ai gay" ...