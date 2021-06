Tonfo in Borsa per Burberry dopo uscita CEO (Di lunedì 28 giugno 2021) (TeleBorsa) – Affonda la maison del lusso inglese con i prezzi allineati a 2.071 per una discesa del 7,96%. A pesare sul titolo è il fatto che il CEO Marco Gobbetti lascerà il suo incarico per assumere il ruolo di direttore generale e amministratore delegato di Ferragamo. Le maggiori attese vedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 2.012,3 e successiva a quota 1.953,7. Resistenza a 2.141,3. Intanto scivola anche Ferragamo, che si posiziona a 19,07 con una discesa dell’1,24%. Atteso un ulteriore ripiego verso l’area di supporto vista a 18,69 e successiva a quota 18,32. Resistenza a 20,68. (Foto: © Ritu Jethani / 123RF) Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Tele) – Affonda la maison del lusso inglese con i prezzi allineati a 2.071 per una discesa del 7,96%. A pesare sul titolo è il fatto che il CEO Marco Gobbetti lascerà il suo incarico per assumere il ruolo di direttore generale e amministratore delegato di Ferragamo. Le maggiori attese vedono un’estensione del ribasso verso l’area di supporto stimata a 2.012,3 e successiva a quota 1.953,7. Resistenza a 2.141,3. Intanto scivola anche Ferragamo, che si posiziona a 19,07 con una discesa dell’1,24%. Atteso un ulteriore ripiego verso l’area di supporto vista a 18,69 e successiva a quota 18,32. Resistenza a 20,68. (Foto: © Ritu Jethani / 123RF)

Advertising

bizcommunityit : Tonfo in #Borsa per Burberry dopo uscita CEO #CEO - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Più di qualsiasi bordata tirata in campo col pallone, si stima che questa mediatica abbia colpito innanzitutto le casse dell… - Valori_it : Più di qualsiasi bordata tirata in campo col pallone, si stima che questa mediatica abbia colpito innanzitutto le c… - ansa_economia : Borsa: Europa migliora con futures Usa, Milano -0,17%. Pesanti Banco e Bper. Tonfo GrandVision ad Amsterdam #ANSA - fisco24_info : Borsa: Europa migliora con futures Usa, Milano -0,17%: Pesanti Banco e Bper. Tonfo GrandVision ad Amsterdam -

Ultime Notizie dalla rete : Tonfo Borsa Tonfo in Borsa per Burberry dopo uscita CEO Affonda la maison del lusso inglese con i prezzi allineati a 2.071 per una discesa del 7,96% . A pesare sul titolo è il fatto che il CEO Marco Gobbetti lascerà il suo incarico per assumere il ruolo di ...

Borsa: Europa in rosso a meta' seduta con turismo ko, Milano - 0,6% Marco Gobbetti, che lascera' Burberry (protagonista di un vero tonfo a Londra con un - 7,33%). Sul mercato dei cambi, un euro vale 1,1935 dollari, poco mosso dagli 1,1945 di venerdi' in chiusura. La ...

Tonfo in Borsa per Burberry dopo uscita CEO Borsa Italiana Tonfo in Borsa per Burberry dopo uscita CEO (Teleborsa) – Affonda la maison del lusso inglese con i prezzi allineati a 2.071 per una discesa del 7,96%. A pesare sul titolo è il fatto che il CEO Marco Gobbetti lascerà il suo incarico ...

Borsa: Europa in rosso a meta' seduta con turismo ko, Milano -0,6% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 giu - Mattinata negativa per le Borse europee, penalizzate dalla prospettiva di nuove restrizioni per fronteggiare la diffusione della variante Delta del Co ...

Affonda la maison del lusso inglese con i prezzi allineati a 2.071 per una discesa del 7,96% . A pesare sul titolo è il fatto che il CEO Marco Gobbetti lascerà il suo incarico per assumere il ruolo di ...Marco Gobbetti, che lascera' Burberry (protagonista di un veroa Londra con un - 7,33%). Sul mercato dei cambi, un euro vale 1,1935 dollari, poco mosso dagli 1,1945 di venerdi' in chiusura. La ...(Teleborsa) – Affonda la maison del lusso inglese con i prezzi allineati a 2.071 per una discesa del 7,96%. A pesare sul titolo è il fatto che il CEO Marco Gobbetti lascerà il suo incarico ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 giu - Mattinata negativa per le Borse europee, penalizzate dalla prospettiva di nuove restrizioni per fronteggiare la diffusione della variante Delta del Co ...