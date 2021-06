Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani nella prima foto social di coppia | con loro Elisabetta Gregoraci

(Di lunedì 28 giugno 2021)sono ormai ufficialmente una. Si erano già mostrati su Instagram Stories (pubblicando anche un brevissimo video di effusioni), ma ora arriva lavera, cheha condiviso sul suo profilo. I due sono in Puglia e si mostrano nel corso di una gita in barca,splendida Baia del Mulino d’Acqua nei pressi di Otranto. Perchésono con la ...

Advertising

Parpiglia : Grazie @tommaso_zorzi mi manchi anche tu ???? #tzvip - VanityFairIt : L'influencer, dopo settimane di speculazioni, è uscito allo scoperto con il fidanzato, il ballerino di «Amici» Tomm… - amati_89 : RT @cinismocronico: elisabetta gregoraci, tommaso zorzi e tommaso stanzani semplicemente salvando questa giornata - tredici31 : RT @VanityFairIt: L'influencer, dopo settimane di speculazioni, è uscito allo scoperto con il fidanzato, il ballerino di «Amici» Tommaso St… - Dani17180938 : RT @22settembre2020: Tommaso Zorzi: l'amico speciale che tutte le donne di tutte le età vorrebbero: intelligente, colto, sensibile, raffina… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

L'influencer e il ballerino si regalano giornate di serenità in compagnia dell'amica nello splendido mare di ...ha pubblicato una fotografia conStanzani , in vacanza in Puglia. La coppia si sta godendo il meritato riposo tra una serata e l'altra di Battiti Live , l'evento musicale ...Instagram Stories a parte, è il primo scatto di coppia che Tommaso Zorzi condivide sul suo profilo con il ballerino, che ha raggiunto in Puglia ...Fedez e Tommaso Stanzani: i due si divertono insieme e il rapper prova a replicare i passi del ballerino di Amici facendo ridere i fan sui social ...