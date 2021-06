Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, insulti omofobi a “Battiti”: la reazione dell’influencer (Di lunedì 28 giugno 2021) In questi giorni Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si trovano insieme in Puglia, per la precisione in Salento, dove il ballerino di Amici 20 è impegnato nel corso di ballo di “Battiti Live”, kermesse canora condotta da Elisabetta Gregoraci. L’ex gieffino ne segue le prove e durante lo spettacolo sta dietro le quinte assieme al fidanzato. E in alcune storie fatte nel mentre è accaduto qualcosa di molto spiacevole. Battute omofobe su Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi, che ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 giugno 2021) In questi giornisi trovano insieme in Puglia, per la precisione in Salento, dove il ballerino di Amici 20 è impegnato nel corso di ballo di “Live”, kermesse canora condotta da Elisabetta Gregoraci. L’ex gieffino ne segue le prove e durante lo spettacolo sta dietro le quinte assieme al fidanzato. E in alcune storie fatte nel mentre è accaduto qualcosa di molto spiacevole. Battute omofobe su, che ...

