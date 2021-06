Tokyo 2020, Yamashita: “Due dosi di vaccino non garantiscono negatività per tutti, misure drastiche in arrivo” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non importa quali misure vengano messe in atto, non c’è modo di avere zero casi positivi in arrivo”. Questo quanto dichiarato dal presidente del Comitato olimpico giapponese Yasuhiro Yamashita ai giornalisti a meno di un mese dall’inizio dei Giochi. “Anche se hai avuto due dosi di vaccino, ciò non garantisce che ogni individuo sarà negativo”. “Per assicurarci che non si creino cluster, dobbiamo disporre di misure drastiche alla frontiera al momento dell’ingresso in Giappone”, ha affermato Yamashita. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non importa qualivengano messe in atto, non c’è modo di avere zero casi positivi in”. Questo quanto dichiarato dal presidente del Comitato olimpico giapponese Yasuhiroai giornalisti a meno di un mese dall’inizio dei Giochi. “Anche se hai avuto duedi, ciò non garantisce che ogni individuo sarà negativo”. “Per assicurarci che non si creino cluster, dobbiamo disporre dialla frontiera al momento dell’ingresso in Giappone”, ha affermato. SportFace.

