(Di lunedì 28 giugno 2021) Con laNetwork 5G, leche vorranno sfruttare la connettività super veloce potranno farlo usando laa banda ultra-larga senza la necessità di costruire in sede l'infrastruttura fisica

Tim lavora a una rete 5G nel cloud dedicata alle aziende

Da quel che si capisce da una nota di TIM, l'idea è quella di sfruttare le tecniche del cosiddetto edge computing, che permette di elaborare i dati il più fisicamente vicino possibile a dove servono. TIM ha annunciato l'ampliamento il piano di copertura della fibra ottica FTTH, che arriverà in 2578 comuni del nostro paese.