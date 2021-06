TIM lancia la prima rete cloud 5G in Italia (Di lunedì 28 giugno 2021) Il posizionamento sulla scacchiera degli attori del cloud 5G in Italia è sempre in perenne movimento. Dando seguito a una precedente comunicazione, infatti, TIM ha realizzato la sua prima mossa, anche in vista del prossimo bando sul grande cloud della Pubblica Amministrazione di cui si parla da diverse settimane, sotto la regia del ministro della Transizione Digitale Vittorio Colao. L’annuncio di oggi è quello relativo alla realizzazione della prima rete cloud 5G in Italia, con il coinvolgimento di Noovle, la cloud company del gruppo. ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 giugno 2021) Il posizionamento sulla scacchiera degli attori del5G inè sempre in perenne movimento. Dando seguito a una precedente comunicazione, infatti, TIM ha realizzato la suamossa, anche in vista del prossimo bando sul grandedella Pubblica Amministrazione di cui si parla da diverse settimane, sotto la regia del ministro della Transizione Digitale Vittorio Colao. L’annuncio di oggi è quello relativo alla realizzazione della5G in, con il coinvolgimento di Noovle, lacompany del gruppo. ...

