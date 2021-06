The Suicide Squad: una nuova clip mostra Harley Quinn (Di lunedì 28 giugno 2021) The Suicide Squad: nuova clip. E’ da poco uscito il primo trailer di The Suicide Squad, un nuovo filmato è stato pubblicato online, e si tratterebbe del trailer che uscirà nelle sale cinematografiche. Di cosa parlerà The Suicide Squad? Il film arriverà nei cinema il prossimo 5 agosto e vedrà la The Suicide Squad recarsi nell’isola di Corto Maltese per portare a termine una missione di ricerca e distruzione. La regia è quella di James Gunn. Il cast Il cast vede protagonisti Viola Davis (Amanda Waller), Margot ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) The. E’ da poco uscito il primo trailer di The, un nuovo filmato è stato pubblicato online, e si tratterebbe del trailer che uscirà nelle sale cinematografiche. Di cosa parlerà The? Il film arriverà nei cinema il prossimo 5 agosto e vedrà la Therecarsi nell’isola di Corto Maltese per portare a termine una missione di ricerca e distruzione. La regia è quella di James Gunn. Il cast Il cast vede protagonisti Viola Davis (Amanda Waller), Margot ...

Advertising

Stay_Nerd : The Suicide Squad: Margot Robbie parla del rapporto tra Harley e Joker - GianlucaOdinson : The Suicide Squad, come cambia il legame tra Harley Quinn e Joker? Ne parla Margot Robbie - alfredopacino47 : RT @GameXperienceIT: The Suicide Squad: il nuovo look di Harley Quinn si ispira ai giochi Batman: Arkham - zazoomblog : The Suicide Squad – Missione Suicida dal 5 agosto al cinema - #Suicide #Squad #Missione #Suicida - QuotidianPost : The Suicide Squad – Missione Suicida dal 5 agosto al cinema -