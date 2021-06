The Last of Us 2: gli occhi hanno richiesto un grande lavoro per Naughty Dog – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 28 giugno 2021) I personaggi di The Last of Us 2 hanno richiesto un lavoro extra per rendere gli occhi più vitali possibile, hanno spiegato i Naughty Dog.. The Last of Us 2 è uno dei giochi più impressionanti visti in questi ultimi anni dal punto di vista grafico, soprattutto per quanto riguarda la modellazione dei personaggi e le animazioni, e c’è un particolare che può far capire quanto tempo è stato investito anche nella realizzazione di particolari minimi come gli occhi dei personaggi. Nuovi dettagli sullo sviluppo da parte di Naughty ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 28 giugno 2021) I personaggi di Theof Us 2unextra per rendere glipiù vitali possibile,spiegato iDog.. Theof Us 2 è uno dei giochi più impressionanti visti in questi ultimi anni dal punto di vista grafico, soprattutto per quanto riguarda la modellazione dei personaggi e le animazioni, e c’è un particolare che può far capire quanto tempo è stato investito anche nella realizzazione di particolari minimi come glidei personaggi. Nuovi dettagli sullo sviluppo da parte di...

Advertising

acmilan : ? Best Goal of the 2020/21 Season ?? The last quarter-final: pick your favourite between @RafaeLeao7's record goal… - Stoupwhiff : The Last of Us Parte II ha toccato temi delicati, questa è una verità di fatto. Il gioco ha fatto discutere il pubb… - JE0NJIN : RT @bobaballjin: @JE0NJIN THE LAST PICTURE AKSBSJDJSJ ???? - bobaballjin : @JE0NJIN THE LAST PICTURE AKSBSJDJSJ ???? - kurt2595 : RT @LucaVenerex: Nell’ultimo weekend del #PrideMonth, Milano BRUCIA ????????Fino a mercoledì potrai iscriverti sul mio profilo onlyfans gratui… -