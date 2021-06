Tesla | i numeri sono drammatici ma forse è l’unica soluzione

(Di lunedì 28 giugno 2021) La società di Elon Musk costretta a tagli colossali a causa di un bug imprevisto nei software., le venditein calo allarmante (by Adobestock)Il problema che si trova ad affrontarein questi giorni è davvero di quelli destinati a lasciare il segno e stravolgere il mercato vendite della società, oltre che quello automobilistico di un’ intera nazione. L’azienda, fondata dall’imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense Elon Musk, si trova alle prese con il richiamo di circa 300 mila auto elettriche, dopo che è stato scoperto un bug nella guida assistita che provoca un’accelerazione improvvisa ed incontrollata dei ...

Advertising

MajestyCatsy : @AndreaPagani_ Siamo disposti a dire con facilità come Tesla fosse un genio introverso seduto tra i fulmini o come… - numeri_a_caso : @Tesla__89 @Ansa_ER Cella affollata e senza mascherine -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla numeri

Fra i grandi che hanno risposto presente ci sono Elon Musk , patron di, e iuno di Qualcomm, Accenture, Amazon Web Services, IBM, Accenture e gli ad delle grandi telco europee fra cui ...I grandicoinvolti nell'operazione danno l'idea di quanto sia importante il mercato cinese per la marca d i Elon Musk: nel solo mese di maggio qui sono state vendute 33.463. Il richiamo ...Il Governo cinese ha chiesto pertanto di richiamare tutte le Tesla affette dal problema, quasi 300mila, anche se l’aggiornamento sarà di tipo OTA. Reuters e Bloomberg affermano che il numero di auto i ...Secondo quanto riferisce l’Associazione dell’automobile cinese, le vendite di Tesla hanno subito un calo di quasi il 30% ad aprile rispetto al mese precedente. editato in: da. Brutto colpo per Elon Mu ...