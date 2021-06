Tennis: Wimbledon, Tsitsipas ko al primo turno con Tiafoe (Di lunedì 28 giugno 2021) Londra, 28 giu. – (Adnkronos) – Stefano Tsitsipas esce di scena al primo turno del torneo di Wimbledon, terza prova stagione del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England lawn Tennis and croquet club. Il greco, numero 4 del mondo e terza testa di serie, cede allo statunitense Frances Tiafoe, numero 57 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3 in poco più di due ore. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Londra, 28 giu. – (Adnkronos) – Stefanoesce di scena aldel torneo di, terza prova stagione del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England lawnand croquet club. Il greco, numero 4 del mondo e terza testa di serie, cede allo statunitense Frances, numero 57 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3 in poco più di due ore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

