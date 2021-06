Tennis: Wimbledon, Seppi al 2° turno (Di lunedì 28 giugno 2021) Londra, 28 giu. - (Adnkronos) - Andreas Seppi approda al secondo turno di Wimbledon, terza prova stagione del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England lawn Tennis and croquet club. L'azzurro, numero 90 del mondo, sconfigge il portoghese Joao Sousa, numero 120 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-5, 6-2 in tre ore e 13 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Londra, 28 giu. - (Adnkronos) - Andreasapproda al secondodi, terza prova stagione del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England lawnand croquet club. L'azzurro, numero 90 del mondo, sconfigge il portoghese Joao Sousa, numero 120 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-5, 6-2 in tre ore e 13 minuti.

