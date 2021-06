Tennis: Wimbledon, esordio vincente per Djokovic (Di lunedì 28 giugno 2021) Londra, 28 giu. - (Adnkronos) - Il campione in carica Novak Djokovic supera il primo turno di Wimbledon, terza prova stagione del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England lawn Tennis and croquet club. Il serbo, numero 1 del mondo e prima test di serie, sconfigge l'inglese Jack Draper, numero 253 del ranking Atp e in tabellone grazie a una wild-card, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 in due ore di gioco. Il match si è disputato sul campo centrale con il tetto chiuso per la pioggia scesa fino a pochi minuti fa. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Londra, 28 giu. - (Adnkronos) - Il campione in carica Novaksupera il primo turno di, terza prova stagione del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell'All England lawnand croquet club. Il serbo, numero 1 del mondo e prima test di serie, sconfigge l'inglese Jack Draper, numero 253 del ranking Atp e in tabellone grazie a una wild-card, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 in due ore di gioco. Il match si è disputato sul campo centrale con il tetto chiuso per la pioggia scesa fino a pochi minuti fa.

