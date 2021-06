Tennis, Ranking WTA (28 giugno): Ashleigh Barty resta in vetta, torna decima Kvitova. Camila Giorgi risale di 13 posti (Di lunedì 28 giugno 2021) Non cambia praticamente nulla nelle parti altissime del Ranking WTA in questa settimana che ha avvicinato le giocatrici al torneo di Wimbledon. Lo Slam sull’erba, di ritorno dopo due anni, monopolizzerà l’attenzione e lo farà senza la sua campionessa in carica: Simona Halep è già certa di scendere dal 3° all’8° posto, ma i risultati delle altre potrebbero spedire la rumena addirittura fuori dalle prime dieci, dato che perde i punti della vittoria del 2019. In testa, invece, visto il forfait della giappoense Naomi Osaka, Ashleigh Barty è numero 1, ma non senza pericoli: potrebbe essere superata dalla bielorussa Aryna Sabalenka, ma dovrebbe ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) Non cambia praticamente nulla nelle parti altissime delWTA in questa settimana che ha avvicinato le giocatrici al torneo di Wimbledon. Lo Slam sull’erba, di ritorno dopo due anni, monopolizzerà l’attenzione e lo farà senza la sua campionessa in carica: Simona Halep è già certa di scendere dal 3° all’8° posto, ma i risultati delle altre potrebbero spedire la rumena addirittura fuori dalle prime dieci, dato che perde i punti della vittoria del 2019. In testa, invece, visto il forfait della giappoense Naomi Osaka,è numero 1, ma non senza pericoli: potrebbe essere superata dalla bielorussa Aryna Sabalenka, ma dovrebbe ...

