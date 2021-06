Tennis, Ranking ATP (28 giugno): non cambia la vetta con Djokovic leader e Berrettini numero 1 d’Italia. Risale Seppi (Di lunedì 28 giugno 2021) Questa settimana l’unica variazione del Ranking ATP, nel senso più letterale della parola, è nei punti di Daniil Medvedev. Il russo, dopo aver fatto suo l’ATP 250 di Maiorca, in Spagna, ha rosicchiato qualche punto a Djokovic e si è creato un cuscinetto di sicurezza anche nei confronti di chi lo insegue. Con Rafael Nadal che ha deciso di non partecipare a Wimbledon, il suo secondo posto non sarà in alcun modo in pericolo e, anzi, è l’unico che possa togliere la vetta a Novak Djokovic. Saranno diversi i movimenti da tenere in considerazione ai Championships. Oltre alla questione Djokovic-Medvedev, infatti, ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) Questa settimana l’unica variazione delATP, nel senso più letterale della parola, è nei punti di Daniil Medvedev. Il russo, dopo aver fatto suo l’ATP 250 di Maiorca, in Spagna, ha rosicchiato qualche punto ae si è creato un cuscinetto di sicurezza anche nei confronti di chi lo insegue. Con Rafael Nadal che ha deciso di non partecipare a Wimbledon, il suo secondo posto non sarà in alcun modo in pericolo e, anzi, è l’unico che possa togliere laa Novak. Saranno diversi i movimenti da tenere in considerazione ai Championships. Oltre alla questione-Medvedev, infatti, ...

Advertising

TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 28/06/2021 - Grande salto della Giorgi, bene Seppi. In calo Musetti - OA_Sport : Tennis: il ranking ATP non cambia nella top ten in attesa di Wimbledon. Djokovic resta leader, risale Seppi - ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: ?? Che settimana quella di Lorenzo #Sonego ad Eastbourne! L'azzurro si ferma al Tie Break del 3° set in finale a De Min… - InteBNLdItalia : ?? Che settimana quella di Lorenzo #Sonego ad Eastbourne! L'azzurro si ferma al Tie Break del 3° set in finale a De… - STnews365 : ATP Maiorca, Doppio: successo di Bolelli in coppia con Maximo Gonzalez Simone Bolelli e l’argentino Maximo Gonzalez… -