Temptation Island, ecco le sei coppie protagoniste della nuova edizione (Di lunedì 28 giugno 2021) Mercoledì 30 giugno, torna il viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Scopriamo i dodici protagonisti che metteranno alla prova il loro amore. Leggi su comingsoon (Di lunedì 28 giugno 2021) Mercoledì 30 giugno, torna il viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Scopriamo i dodici protagonisti che metteranno alla prova il loro amore.

Advertising

grg_tpwk : dopodomani inizia temptation island, tanto per credere ancora meno nell'amore - zazoomblog : Temptation Island cambio di Programmazione all’ultimo minuto: ecco quando andrà in onda - #Temptation #Island… - zazoomblog : Temptation Island 2021 coppie vip in arrivo? Raffaella Mennoia vuota il sacco - #Temptation #Island #coppie… - DonnaGlamour : Da Laura Cremaschi a Teresa Langella: le (ex) tentatrici più famose di Temptation Island - FantatrashClub : @ilariadg Hai già fatto la tua squadra di temptation island? #fantatemptation #temptationisland -