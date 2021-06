Temptation Island | ecco gli ultimi retroscena della nuova edizione

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ladila stiamo aspettando tutti, e in attesa delle nuovissime puntate del programma più atteso e amato dal pubblico italiano, l’autrice del programma Raffaella Mennoia ha fatto sapere alcuniaccaduti durante le riprese. Torna quindi in tv da mercoledì 30 giugno su Canale 5 in prima serata,. Ormai le riprese in Sardegna all’Isola Morus Relais sono state concluse diversi giorni fa, in cui in queste settimane abbiamo avuto anche modo di conoscere le nuove coppie, i concorrenti che faranno parte di questa ...