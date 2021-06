Temptation Island: discusso protagonista lancia un singolo dedicato all’ex (Di lunedì 28 giugno 2021) Il singolo di un ex di Temptation Island Nel corso di questi anni Temptation Island ci ha regalato grandi sorprese e la sesta edizione in particolare è stata carica di colpi di scena. Uno dei protagonisti più discussi, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, torna a far parlare di sé, perché ha lanciato un L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 28 giugno 2021) Ildi un ex diNel corso di questi annici ha regalato grandi sorprese e la sesta edizione in particolare è stata carica di colpi di scena. Uno dei protagonisti più discussi, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, torna a far parlare di sé, perché hato un L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

CronacaSocial : L'ex volto di Temptation Island è diventata mamma: 'Sono grata alla vita per questo incredibile dono' ??… - CarotenutoNe : RT @AlessiadiPesaro: CHE PIZZA ?? Temptation Island: inconveniente interrompe le ! NON POTETE fare MENO dramma e PIÙ SESSO/TRADIMENTI! ?? htt… - YamanFanPageIta : @MediasetPlay @SaraCY7 Presente ?? Se lunedì prossimo c'è Temptation Island, #MrWrong di che giorno andrà in onda? - veneziaradiotv : Temptation Island: prima coppia squalificata. Panico - remediosgiacc : RT @prettywho_: Love island comunque è il pezzotto di Temptation eh -