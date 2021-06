Tempi ufficiali per il nuovo rimborso Cashback di Stato dopo il 30 giugno (Di lunedì 28 giugno 2021) Quali sono i Tempi esatti per il nuovo rimborso Cashback, quello relativo al periodo 1 gennaio-30 giugno 2021? Nei giorni scorsi, sulle pagine di OM, sono state avanzate delle ipotesi relative proprio ai pronostici di attesa per vedere la somma di denaro di proprio diritto sul conto bancario. oggi, possiamo invece fare riferimento ad una indicazione puntuale fornita dalla Consap, ossia l’ente di servizi pubblici responsabile anche del programma di Governo attivo dallo scorso dicembre. Come pure ipotizzato, i Tempi di attesa potrebbero non essere brevissimi ma coincideranno, grosso modo, a ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Quali sono iesatti per il, quello relativo al periodo 1 gennaio-302021? Nei giorni scorsi, sulle pagine di OM, sono state avanzate delle ipotesi relative proprio ai pronostici di attesa per vedere la somma di denaro di proprio diritto sul conto bancario. oggi, possiamo invece fare riferimento ad una indicazione puntuale fornita dalla Consap, ossia l’ente di servizi pubblici responsabile anche del programma di Governo attivo dallo scorso dicembre. Come pure ipotizzato, idi attesa potrebbero non essere brevissimi ma coincideranno, grosso modo, a ...

