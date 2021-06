Tebas | «La Superlega? Vogliono che lo sport dipenda dai follower di un club»

(Di lunedì 28 giugno 2021) Javier, presidente della Liga, è tornato a parlare die ad attaccare i suoi fondatori. Lo ha fatto ai microfoni dell’emittente “El Transistor”. «Florentino Perez ha in testa lada vent’anni. Pensa che una competizioneiva debba tenere conto del numero didi un(In effetti Perez ,lo ha detto chiaro e tendo, ndr). Ascoltando Florentino, sembra che loro siano i nuovi Robin Hood. Stanno creando un racconto sullache non corrisponde alla realtà». “Perez non può dire che i tribunali gli hanno dato ragione fino a quando non ...

MADRID (SPAGNA) - Il presidente della Liga , Javier, continua la lotta verbale nei confronti di Florentino Perez , reo di portare avanti, insieme a Juve e Barcellona, il progetto: " Perez ha in testa il progetto dellada ...Calciomercato Milan/ Rafael Leao verso l'addio: tre club sul giovane portoghese: "? I ribelli devono ammettere l'errore che hanno fatto", in conclusione del suo intervento sulla ...Tebas: « Florentino Perez si spaccia per Robin Hood. Mi ha sorpreso Laporta ma lo capisco: il Barcellona è in perdita per 320 milioni» ...Il presidente della Liga accusa Florentino Perez: "Ha in testa questo progetto da vent'anni. Mi ha sorpreso la posizione del Barcellona" ...