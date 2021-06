Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti da Amici a Veline di Striscia la Notizia? Il Gossip

(Di lunedì 28 giugno 2021) Secondo recenti indiscrezioni saranno le due ex ballerine dia prendere il posto delledila

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Talisa Ravagnani

Stiamo parlando die Giulia Pelagatti . Due ballerine di Amici saranno le nuove Veline di Striscia la Notizia? Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia sono state le due Veline più ...Ebbene, la bionda è(19 anni), la mora Giulia Pelegatti (22): due garanzie per Antonio Ricci, l'autore del tg satirico di Canale 5. Le ragazze arrivano dalla scuola di Amici e, ...La notizia è veramente bomba: Riccardo Signoretti direttore del settimanale Nuovo Tv annuncia che, a prendere il posto a Striscia la Notizia delle dimissionarie Shaila e Mikaela, saranno due ex alliev ...Dopo l'uscita di scena di Shaila e Mikaela, le nuove veline di Striscia La Notizia saranno due ex ballerine di Amici? Il gossip di Signoretti ...