Tabellone femminile Wimbledon 2021: Barty guida il seeding, presenti tre italiane (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Tabellone principale femminile di Wimbledon 2021, evento in programma dal 28 giugno all’11 luglio. Fari puntati su Ashleigh Barty, che parte in pole position col primo seed, a maggior ragione in seguito al forfait di Simona Halep: la detentrice del titolo, conquistato due anni fa, era la seconda testa di serie. Serena Williams, sconfitta proprio in finale dalla rumena, sarà la testa di serie numero 7, mentre il numero 6 appartiene a Iga Swiatek. Poi ovviamente le nostre tre italiane: Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan hanno tanta voglia di fare bella figura sull’erba ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilprincipaledi, evento in programma dal 28 giugno all’11 luglio. Fari puntati su Ashleigh, che parte in pole position col primo seed, a maggior ragione in seguito al forfait di Simona Halep: la detentrice del titolo, conquistato due anni fa, era la seconda testa di serie. Serena Williams, sconfitta proprio in finale dalla rumena, sarà la testa di serie numero 7, mentre il numero 6 appartiene a Iga Swiatek. Poi ovviamente le nostre tre: Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan hanno tanta voglia di fare bella figura sull’erba ...

Advertising

BringMeTheBriga : Oggi inizia Wimbledon e voglio chiedervi la vostra preferita del tabellone femminile La mia è ovviamente la mia coe… - ATPtennis2002 : RT @InteBNLdItalia: ?? A Londra è tutto pronto per i primi match in tabellone di domani. Quest'anno saranno 10 gli azzurri in Main Draw mas… - carrenobustas : RT @InteBNLdItalia: ?? A Londra è tutto pronto per i primi match in tabellone di domani. Quest'anno saranno 10 gli azzurri in Main Draw mas… - InteBNLdItalia : ?? A Londra è tutto pronto per i primi match in tabellone di domani. Quest'anno saranno 10 gli azzurri in Main Draw… - FiorinoLuca : @8cycling @lorenzofares Devo studiare meglio il tabellone. Vincitore maschile vabbè scontato. Chi può fare strada B… -