Svolta nel caso Koulibaly, possibile contratto a vita con il Napoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Il matrimonio tra Kalidou Koulibaly ed il Napoli è destinato a continuare ancora per altre stagioni? Solo il tempo potrà darci qualche certezza. La volontà da parte del difensore centrale sarebbe quella di restare in azzurro, ama tanto la città ed il calore che i tifosi gli regalano ogni giorno. Distaccarsi dalla terra partenopea è davvero difficile ed è proprio per questo che K2 vorrebbe sposare la piazza a vita. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbero spiragli circa la permanenza del senegalese ai piedi del Vesuvio. Il numero 26 del Napoli ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Il matrimonio tra Kalidoued ilè destinato a continuare ancora per altre stagioni? Solo il tempo potrà darci qualche certezza. La volontà da parte del difensore centrale sarebbe quella di restare in azzurro, ama tanto la città ed il calore che i tifosi gli regalano ogni giorno. Distaccarsi dalla terra partenopea è davvero difficile ed è proprio per questo che K2 vorrebbe sposare la piazza a. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbero spiragli circa la permanenza del senegalese ai piedi del Vesuvio. Il numero 26 del...

Advertising

fattoquotidiano : Siamo a un punto di svolta? A qualche settimana di intervallo, due pilastri della presenza francese nel continente… - ultimenews24 : Svolta nel giallo di un cadavere ritrovato in una cantina a Torino. La procura ha fermato il fratello del 52enne, i… - gloria11119 : ci sono personaggi + iconici tra quelli interpretati da #CanYaman e tra i ruoli femminili avrei messo sicuramente E… - magdulka64 : RT @ultimenotizie: Svolta nel giallo di un cadavere ritrovato in una cantina a #Torino. La procura ha fermato il fratello del 52enne, il cu… - ultimenotizie : Svolta nel giallo di un cadavere ritrovato in una cantina a #Torino. La procura ha fermato il fratello del 52enne,… -