Svizzera, Xhaka: “Il rigore sbagliato è stato un duro colpo ma siamo riusciti ugualmente a scrivere la storia” (Di martedì 29 giugno 2021) Il centrocampista della Svizzera, Granit Xhaka, ha commentato la vittoria della sua Svizzera contro la Francia ed il conseguente accesso ai quarti di Euro 2020 nel post partita: “È fantastico, potevamo fare il 2-0 nei 90? e chiudere la partita ma il rigore sbagliato ci ha portato a disorganizzarci. siamo rientrati in partita nel finale mostrando una grande forza mentale, non so cosa dire: abbiamo pareggiato in dieci minuti, poi ai rigori abbiamo provato emozioni fantastiche. Stasera abbiamo scritto la storia, dobbiamo essere tutti orgogliosi per quanto fatto. C’è chi non ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) Il centrocampista della, Granit, ha commentato la vittoria della suacontro la Francia ed il conseguente accesso ai quarti di Euro 2020 nel post partita: “È fantastico, potevamo fare il 2-0 nei 90? e chiudere la partita ma ilci ha portato a disorganizzarci.rientrati in partita nel finale mostrando una grande forza mentale, non so cosa dire: abbiamo pareggiato in dieci minuti, poi ai rigori abbiamo provato emozioni fantastiche. Stasera abbiamo scritto la, dobbiamo essere tutti orgogliosi per quanto fatto. C’è chi non ...

Advertising

angelomangiante : Una delle più grandi sorprese. Impresa da Federer per la Svizzera. Un capolavoro, con un leader vero: Xhaka. #FRASUI @SkySport #EURO2020 - SimoneMoretti3 : RT @Eurosport_IT: Sommer ?? Mbappè ?? Xhaka ?? #Euro2020 | #FRA | #SUI | #FranciaSvizzera - LoJamesiano : RT @KaoProf: Qui per ricordarvi che il guerriero Granit Xhaka, numero 10 e capitano della Svizzera, non ha avuto le palle per tirare un rig… - omvr_9 : RT @angelomangiante: Una delle più grandi sorprese. Impresa da Federer per la Svizzera. Un capolavoro, con un leader vero: Xhaka. #FRASUI… - MassimoLimiti : RT @forzaroma: Svizzera, #Xhaka: “Non parlo ancora italiano ma tutti sanno cosa significa la Roma” #ASRoma #Calciomercato #EURO2020 http… -