Superbonus "semplice" per il turismo. Garavaglia: "Basta un foglio per ottenerlo" (Di lunedì 28 giugno 2021) Superbonus semplice e ampliato al settore turistico anche se ridotto all'80%. Sono le novità annunciate dal ministro del turismo, Massimo Garavaglia, nel corso di "Estate 2021", evento che inaugura l'...

ramirez1951 : @carloalberto La soluzione è semplice. MONEY. Basta dare un superbonus a chi si vaccina. I'm superbonus in Italia non si nega a nessuno - takethedate : RT @CamComLecce: #SiBonus consente a #PMI e titolari di #Crediti fiscali di cederli per ricavare liquidità immediata e, ai soggetti interes… - CamComLecce : #SiBonus consente a #PMI e titolari di #Crediti fiscali di cederli per ricavare liquidità immediata e, ai soggetti… -