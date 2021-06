Superbonus anche per il turismo: “Sgravio all'80% con procedure semplificate” dice Garavaglia (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - Il turismo, uno dei settori più danneggiati dalla pandemia potrà contare sul Superbonus. Ad annunciarlo è stato il ministro del turismo Massimo Garavaglia intervenendo all'evento di apertura della stagione turistica italiana, 'Estate 2021', al quale ha partecipato anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme ai principali stakeholder del settore, riuniti al Grand Hotel Tremezzo, sul lago di Como. "La novità riguarda l'estensione del Superbonus al settore turistico: stiamo predisponendo un decreto che dovrebbe prevedere uno Sgravio dell'80 ... Leggi su agi (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - Il, uno dei settori più danneggiati dalla pandemia potrà contare sul. Ad annunciarlo è stato il ministro delMassimointervenendo all'evento di apertura della stagione turistica italiana, 'Estate 2021', al quale ha partecipatoil presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme ai principali stakeholder del settore, riuniti al Grand Hotel Tremezzo, sul lago di Como. "La novità riguarda l'estensione delal settore turistico: stiamo predisponendo un decreto che dovrebbe prevedere unodell'80 ...

