Super Smash Bros. Ultimate, data di uscita per il DLC di Kazuya. Annunciati i nuovi Mii Fighter (Di lunedì 28 giugno 2021) La presentazione di Super Smash Bros Ultimate del 28 giugno 2021 ha rivelato la data di uscita di Kazuya Mishima di Tekken. I giocatori non dovranno aspettare poi molto perché il nuovo combattente arriverà il 30 giugno. Come parte della presentazione, Sakurai ha parlato del motivo per cui è stato scelto Kazuya indicando il gene del diavolo. Ciò gli consente di assumere la forma diabolica ed è per questo che è stato scelto al posto di Heihachi. I suoi attacchi normali sono progettati per assomigliare alle normali mosse di Tekken, mentre i suoi attacchi ...

