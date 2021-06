Suicida a 18 anni: forse era vittima di omofobia (Di lunedì 28 giugno 2021) Orlando Merenda si è sucidato a soli 18 anni: forse era vittima di omofobia. Il giovane si è Suicidato buttandosi sotto un treno, e non ha lasciato nessun messaggio. Sul suo account instagram, però, rinvenuti messaggi di minacce ed insulti, tra cui persino un “a morte i gay”. “Il problema delle menti chiuse è che hanno la bocca aperta”, aveva scritto il giovane su Instagram. Il fratello Mario, ha raccontato a La Stampa: “Mi aveva confessato di aver paura di alcune persone. Non mi ha spiegato chi fossero, non ha fatto nomi. Era preoccupato. Diceva che mettevano in dubbio la sua ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Orlando Merenda si è sucidato a soli 18eradi. Il giovane si èto buttandosi sotto un treno, e non ha lasciato nessun messaggio. Sul suo account instagram, però, rinvenuti messaggi di minacce ed insulti, tra cui persino un “a morte i gay”. “Il problema delle menti chiuse è che hanno la bocca aperta”, aveva scritto il giovane su Instagram. Il fratello Mario, ha raccontato a La Stampa: “Mi aveva confessato di aver paura di alcune persone. Non mi ha spiegato chi fossero, non ha fatto nomi. Era preoccupato. Diceva che mettevano in dubbio la sua ...

