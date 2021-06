Sudafrica, il governo apre alla poliandria: “La donna può avere più mariti”. Scoppia la polemica (Di lunedì 28 giugno 2021) Il governo del Sudafrica ha lanciato la proposta di legalizzare la poliandria, cioè la possibilità per le donne di avere più mariti. Nel Paese, che ha una delle costituzioni più liberali del mondo (sono infatti concessi i matrimoni tra persone dello stesso sesso e la poligamia per gli uomini), è stata introdotta la nuova proposta di legge nel “Libro verde” governativo per superare le discriminazioni. Ma l’idea dell’esecutivo Sudafricano ha sollevato numerose polemiche. Tra i principali oppositori, l’uomo d’affari e personaggio televisivo Musa Mseleku che ha quattro mogli. Secondo Mseleku, ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) Ildelha lanciato la proposta di legalizzare la, cioè la possibilità per le donne dipiù. Nel Paese, che ha una delle costituzioni più liberali del mondo (sono infatti concessi i matrimoni tra persone dello stesso sesso e la poligamia per gli uomini), è stata introdotta la nuova proposta di legge nel “Libro verde” governativo per superare le discriminazioni. Ma l’idea dell’esecutivono ha sollevato numerose polemiche. Tra i principali oppositori, l’uomo d’affari e personaggio televisivo Musa Mseleku che ha quattro mogli. Secondo Mseleku, ...

