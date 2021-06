Striscia la Notizia, due ballerine di Amici saranno le nuove Veline? L’indiscrezione (Di lunedì 28 giugno 2021) A settembre a Striscia la Notizia approderanno due nuove Veline. L’addio di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva era stato annunciato già diverse settimane fa, ma fino ad ora nulla era ancora stato detto su chi potrebbe prendere il loro posto. L’indiscrezione esclusiva è arrivata poco fa da Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo tv. Signoretti ha pubblicato sul suo profilo Instagram la copertina del prossimo numero del magazine che vede in prima pagine due ex allieve di Amici di Maria De Filippi: Cambio della guardia sul bancone di Striscia la ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 giugno 2021) A settembre alaapproderanno due. L’addio di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva era stato annunciato già diverse settimane fa, ma fino ad ora nulla era ancora stato detto su chi potrebbe prendere il loro posto.esclusiva è arrivata poco fa da Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo tv. Signoretti ha pubblicato sul suo profilo Instagram la copertina del prossimo numero del magazine che vede in prima pagine due ex allieve didi Maria De Filippi: Cambio della guardia sul bancone dila ...

