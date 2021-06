Striscia la Notizia, bomba per il pubblico: ‘impensabile’ coppia alla conduzione (Di lunedì 28 giugno 2021) Striscia la Notizia, bomba in arrivo per l’amatissimo pubblico del programma: come coppia di conduttori potrebbero essere proprio loro! Sembrerebbe proprio che la prossima stagione di Striscia la Notizia, quella in onda a partire da Settembre 2021, sarà un’edizione all’insegna della novità. Perché? La risposta è piuttosto semplice. Dopo esattamente 4 anni, non ci saranno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 28 giugno 2021)lain arrivo per l’amatissimodel programma: comedi conduttori potrebbero essere proprio loro! Sembrerebbe proprio che la prossima stagione dila, quella in onda a partire da Settembre 2021, sarà un’edizione all’insegna della novità. Perché? La risposta è piuttosto semplice. Dopo esattamente 4 anni, non ci saranno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Striscia la Notizia Veridiana Mallmann: sapete cosa fa oggi? Ha cambiato vita dopo l’esperienza in tv - #Striscia… - PasqualeMarro : #Striscialanotizia, la verità su #FabioeMingo - effeo_ : Gli inviati di striscia la notizia che reati hanno commesso per dover pagare con una così straziante tortura? - nagia59 : RT @Mariquita_la1a: STRISCIA LA NOTIZIA, hai provato ad affossare un amore, un puro di cuore, un talento come Achille Lauro. Ma non ce l'ha… - Mariquita_la1a : STRISCIA LA NOTIZIA, hai provato ad affossare un amore, un puro di cuore, un talento come Achille Lauro. Ma non ce… -