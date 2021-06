Advertising

annaperina : RT @Ivo_Serentha: 29 giugno 2009 - Viareggio:Il deragliamento del treno merci carico di Gpl provoca una strage - AnsaToscana : Strage Viareggio: ricordo vittime dopo stop Covid,iniziative. Domani 12/o anniversario: fischi dei treni, messa e c… - Ivo_Serentha : 29 giugno 2009 - Viareggio:Il deragliamento del treno merci carico di Gpl provoca una strage… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Strage Viareggio: ricordo vittime dopo stop Covid,iniziative: (ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 28 GIU -… - iconanews : Strage Viareggio: ricordo vittime dopo stop Covid,iniziative -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Viareggio

Tornano domani, in occasione del 12/o anniversario dellaferroviaria di(Lucca), iniziative pubbliche di ricordo dopo che l'anno scorso furono cancellate per via del Covid. Tra le iniziative, ci sarà il corteo fino a via Ponchielli, strada ......la Suprema Corte si pronunciò sul processo per la. Il disastro Alle 23.45 del 29 giugno 2009, fu dato il segnale per il libero transito al treno merci attraverso la stazione di, ...Corteo familiari a dodici anni dalla strage di Viareggio per avere giustizia. L'invito alla cittadinanza è quello di appendere uno striscione alle finestre ...Tornano domani, in occasione del 12/o anniversario della strage ferroviaria di Viareggio (Lucca), iniziative pubbliche di ricordo dopo che l'anno scorso furono cancellate per via del Covid. (ANSA) ...