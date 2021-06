Strage di Viareggio | dopo dodici anni lo stesso corteo di dolore

(Di lunedì 28 giugno 2021)(Lucca), 28 giugno 2021 - Tutti di nuovo tutti in strada, con loidenticonel cuore e per continuare a chiedere giustizia.non dimentica, nemmeno. E ...

...la Suprema Corte si pronunciò sul processo per la. Il disastro Alle 23.45 del 29 giugno 2009, fu dato il segnale per il libero transito al treno merci attraverso la stazione di, ...di, i 12 anni di una ferita non ...Domani anniversario del disasstro . La manifestazione sfilerà fino a via Ponticelli, luogo del disastro. Dal palco saranno letti i nomi delle 32 vittime da parte dei ferrovieri che sono stati al fianc ...Il 29 giugno ricorre il 12esimo anniversario. Le famiglie delle vittime e la Cgil lottano per giustizia e sicurezza ...