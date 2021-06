Storie da un’altra America oltre la Frontiera (Di martedì 29 giugno 2021) La ri-conquista del West di Kelly Reichardt è iniziata «ufficialmente» nel 2010, con Meek’s Cutoff, lo splendido racconto -a cavallo tra Storia e metafora- del viaggio di una carovana di pionieri sperduti e affamati nel deserto, intorno al 1840. Ma è dai suoi primissimi lavori che Reichardt ci ha abituati a quell’aggiustamento dell’occhio e della prospettiva (dei generi, degli stereotipi del gender, delle brutte abitudini narrative e dei cliché stilistici) che rendono il suo percorso così unico e radicale nella … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 29 giugno 2021) La ri-conquista del West di Kelly Reichardt è iniziata «ufficialmente» nel 2010, con Meek’s Cutoff, lo splendido racconto -a cavallo tra Storia e metafora- del viaggio di una carovana di pionieri sperduti e affamati nel deserto, intorno al 1840. Ma è dai suoi primissimi lavori che Reichardt ci ha abituati a quell’aggiustamento dell’occhio e della prospettiva (dei generi, degli stereotipi del gender, delle brutte abitudini narrative e dei cliché stilistici) che rendono il suo percorso così unico e radicale nella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Mikepub1 : @ZanAlessandro Le leggi ci sono e vanno applicate. Se qualcuno si permette di fare del male ad un'altra persona va… - Elyxtomlinson : Ciao, non ho il coraggio di mettere questa foto nelle storie su insta e quindi la metto qua (Ne ho messa un'altra n… - Concita54983109 : #tzvip lang:it -prelemi Oggi sotto un caldo davvero difficile da sopportare lavorando boccheggiando Non ho.potuto… - goldenvswift : e poi un’altra cosa pezzo di merda quando fai le storie non fare l’accento napoletano hai capito perché io non ho m… - Martina_7140 : Se vedo ts ballare un’altra volta nelle storie mi ammazzo!!! Comunque straboni??#tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Storie un’altra Storie da un'altra America oltre la Frontiera | il manifesto Il Manifesto