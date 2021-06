Storia di Mamadou | che ha rischiato la vita per aiutare altri migranti

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 giugno 2021) Kouassi Pli Adama Mamadou, per gli amici «Mama», è nato il 10 ottobre del 1983 a Dame, in un villaggio a est della Costa d’Avorio. Nel 2005 ha lasciato il suo Paese per raggiungere l’Italia, dove vive dal 2008. Oggi lavora come mediatore interculturale e offre aiuto a chi, come lui, è arrivato da lontano in cerca di un futuro. Ed è proprio perché dalla disperazione è riuscito a ripartire che Mamadou ha scelto di restituire l’aiuto che qualcuno gli ha offerto. I suoi occhi, da dietro lo schermo di un Pc, raccontano storie incredibili già senza parlare.