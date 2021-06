STOP Estate, novità meteo, spunta una BOLLA d’Aria Fredda, rotta ITALIA (Di lunedì 28 giugno 2021) meteo primi luglio STOP Estate.Che il meteo si sia estremizzato è tesi comune della scienza che si occupa di cambiamenti climatici. Così questi giorni vi abbiamo parlato di fenomeni meteo di straordinaria rilevanza che si sono verificati in varie lande d’Europa. Tra cui anche un micidiale tornado che ha distrutto un piccolo paese della Repubblica Ceca. Nel frattempo, in gran parte d’Europa la temperatura continua mantenersi elevata, con valori sopra la norma. In questi giorni è tra ITALIA e i Balcani ci competiamo i record di caldo. Caldo che si estende però anche la Turchia. Nella ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 28 giugno 2021)primi luglio.Che ilsi sia estremizzato è tesi comune della scienza che si occupa di cambiamenti climatici. Così questi giorni vi abbiamo parlato di fenomenidi straordinaria rilevanza che si sono verificati in varie lande d’Europa. Tra cui anche un micidiale tornado che ha distrutto un piccolo paese della Repubblica Ceca. Nel frattempo, in gran parte d’Europa la temperatura continua mantenersi elevata, con valori sopra la norma. In questi giorni è trae i Balcani ci competiamo i record di caldo. Caldo che si estende però anche la Turchia. Nella ...

