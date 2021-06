'Stop all'Iva al 22% sulle creme solari': la petizione di Martina, affetta da vitiligine (Di lunedì 28 giugno 2021) Su Change.org la richiesta di Martina Lovera che da 14 anni è affetta dalla malattia cronica della ... Leggi su today (Di lunedì 28 giugno 2021) Su Change.org la richiesta diLovera che da 14 anni èdalla malattia cronica della ...

matteosalvinimi : Fine del coprifuoco in tutta Italia. Speranza firma lo stop alle mascherine all’aperto dal 28 giugno. Il Ddl Zan sa… - SkyTG24 : Covid, da oggi tutta Italia è in zona bianca. Stop anche a obbligo mascherine all'aperto - Open_gol : Il virus continua a mutare e gli esperti chiedono di non abbassare la guardia durante i mesi estivi. Perché da soli… - aleterla : RT @LeonardoPanetta: Basta che non si faccia passare lo stop all’obbligo della #mascherina all’aperto come una concessione. In tanti paesi… - discoradioIT : Mascherine, da oggi stop all'obbligo all'aperto - Discoradio -

Sos caretta caretta, a Filicudi apre il pronto soccorso tartarughe marine Read More Primo Piano Stop da oggi uso mascherine all'aperto ma va sempre portata con se 28 Giugno 2021 Tutta Italia in zona bianca da oggi, lunedì 28 giugno, e stop all'obbligo della mascherina all'...

Mascherine all'aperto, stop all'obbligo in Italia Adnkronos Stop alle mascherine all'aperto, ma con cautela Prove di ritorno alla normalità nel primo giorno senza mascherine all'aperto. Dai medici, però, arriva l'appello alla massima attenzione ...

COVID-19 Italia in zona bianca, stop mascherine all'aperto L'Italia - per la prima volta - da oggi è tutta in zona bianca. L'ultima a passare nella fascia di minor rischio è la Valle d'Aosta. Cade inoltre l'obbligo di indossare le masch ...

