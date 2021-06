Stefania Orlando a favore del DDL Zan e pronta a lottare per la comunità LGBTQ | il discorso al Pride

(Di lunedì 28 giugno 2021)si è sempre battuta per i diritti della. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ribadito la sua posizione al PadovaVillage. Innanzitutto ha rimarcato quanto sia importante che il DDL Zan diventi realtà, poi ha avuto parole bellissime per la, spiegando che le loro battaglie devono essere quelle di tutti. Ildial Padova, al Padova...

Advertising

IlContiAndrea : Tra i concorrenti del nuovo cast di #Taleequaleshow ci saranno: Stefania Orlando, Pierpaolo Pretrelli, Ciro Priello… - XELA83_AHO : RT @oocgfvip5: Il discorso di Stefania Orlando al Pride di Padova ???????? #Pride2021 - vaIchiria : sto cercando di capire perché stanotte ho sognato di essere in un autobus e l’autista era stefania orlando - schlagstern : RT @oocgfvip5: Il discorso di Stefania Orlando al Pride di Padova ???????? #Pride2021 - middleton____ : RT @Sara_Triglia: ?????? Dimmi che sei fier* di Stefania Orlando senza dirmi che sei fier* di Stefania Orlando: -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

... h 10.30 INFO - La visita sarà condotta da:De Majo, archeologa in possesso dell'... dell'Furioso dell'Ariosto e della Gerusalemme Liberata del Tasso. Dal 1948 è sede della delegazione ..., madrina del Padova Pride, ha fatto un discorso perfetto sul palcoscenico dell'evento. La Queen di Babilonia, infatti, come ben sapete è sempre stata vicina alla comunità LGBTQ+ . ...Stefania Orlando è intervenuta al Padova Pride Village. La showgirl, che da sempre è al fianco della comunità LGBTQ, ha rimarcato quanto sia ...Stefania Orlando in occasione del Pride manifesta il suo sostegno e si lascia sfuggire forti parole, il suo look è meraviglioso, fan impazziti.