Star Wars, tutte le novità sul film Rogue Squadron di Patty Jenkins (Di lunedì 28 giugno 2021) Tutto, nella galassia lontana lontana, procede a vele spiegate, anche se spesso i fan non ricevono tanti aggiornamenti quanti ne vorrebbero. I progetti in cantiere all’interno dell’universo espanso di Star Wars sono sempre più numerosi. Fra questi c’è sicuramente il film Rogue Squadron che vede alla regia Patty Jenkins, già dietro la cinepresa dei due Wonder Woman con Gal Gadot. Atteso nelle sale per il dicembre 2023, sarà liberamente ispirato ai romanzi di Bantam Spectra e Del Rey dedicati ai piloti di X-wing, i mitici caccia in dotazione alla Resistenza. Proprio una ... Leggi su wired (Di lunedì 28 giugno 2021) Tutto, nella galassia lontana lontana, procede a vele spiegate, anche se spesso i fan non ricevono tanti aggiornamenti quanti ne vorrebbero. I progetti in cantiere all’interno dell’universo espanso disono sempre più numerosi. Fra questi c’è sicuramente ilche vede alla regia, già dietro la cinepresa dei due Wonder Woman con Gal Gadot. Atteso nelle sale per il dicembre 2023, sarà liberamente ispirato ai romanzi di Bantam Spectra e Del Rey dedicati ai piloti di X-wing, i mitici caccia in dotazione alla Resistenza. Proprio una ...

