Star Wars | il nome della nave spaziale di Boba Fett è stato cambiato da Disney

Un set LEGO svela che Disney ha deciso di cambiare il nome della nave spaziale usata da Boba Fett nei film e nelle serie di Star Wars. Disney sembra aver cambiato il nome del veicolo con cui si sposta Boba Fett nell'universo di Star Wars: un set LEGO svela infatti che si è preferito modificare Slave I in un più generico Starship. Il sito Jedi News aveva parlato un mese fa con Jens Kronvold Frederiksen, ...

