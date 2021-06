Springsteen e lo show solo per vaccinati, regole e come funziona in Italia (Di lunedì 28 giugno 2021) solo vaccinati allo show di Bruce Springsteen al ‘St. James Theater’ a Broadway. E’ quanto hanno deciso gli organizzatori dell’evento tra le polemiche di qualche no vax. Ma come funziona in Italia? Le regole fissate dal governo che valgono per i concerti di questa estate, tutti organizzati in spazi, arene e teatri all’aperto, prevedono capienza al 50%, con un massimo di mille spettatori salvo deroghe regionali all’aperto e di 500 nei luoghi chiusi, per garantire i distanziamenti previsti dalla legge. Le regole non prevedono l’obbligo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021)allodi Bruceal ‘St. James Theater’ a Broadway. E’ quanto hanno deciso gli organizzatori dell’evento tra le polemiche di qualche no vax. Main? Lefissate dal governo che valgono per i concerti di questa estate, tutti organizzati in spazi, arene e teatri all’aperto, prevedono capienza al 50%, con un massimo di mille spettatori salvo deroghe regionali all’aperto e di 500 nei luoghi chiusi, per garantire i distanziamenti previsti dalla legge. Lenon prevedono l’obbligo di ...

