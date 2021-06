Sport: Barcellona e Leeds ad un passo dall’accordo per Junior Firpo (Di lunedì 28 giugno 2021) Il futuro di Junior Firpo potrebbe essere vicino ad una svolta e ad un suo trasferimento in Inghilterra, al Leeds di Bielsa. Secondo Sport, salvo sorprese, Firpo sarà un nuovo giocatore del Leeds United. L’accordo tra le tre parti è a buon punto e nelle prossime 24-48 ore quella che è stata un’operazione lampo potrebbe essere concretizzata. Su di lui c’è stato il Milan a gennaio, come abbiamo raccontato, e anche Sport ribadisce che il calciatore gradiva la destinazione rossonera, ma l’inserimento del Leeds ha convinto l’esterno. L’operazione è di circa 15 ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 giugno 2021) Il futuro dipotrebbe essere vicino ad una svolta e ad un suo trasferimento in Inghilterra, aldi Bielsa. Secondo, salvo sorprese,sarà un nuovo giocatore delUnited. L’accordo tra le tre parti è a buon punto e nelle prossime 24-48 ore quella che è stata un’operazione lampo potrebbe essere concretizzata. Su di lui c’è stato il Milan a gennaio, come abbiamo raccontato, e ancheribadisce che il calciatore gradiva la destinazione rossonera, ma l’inserimento delha convinto l’esterno. L’operazione è di circa 15 ...

