Speranza: "Prima dose vaccino a tutti gli italiani entro fine estate" (Di lunedì 28 giugno 2021) La Prima dose di vaccino anti - Covid a tutti gli italiani prime della fine dell'estate, è questo l'obiettivo da raggiungere secondo il ministro della salute Roberto Speranza che oggi è a Prato in ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Ladianti - Covid agliprime delladell', è questo l'obiettivo da raggiungere secondo il ministro della salute Robertoche oggi è a Prato in ...

Advertising

La7tv : Alle 20:30 torna @inondala7 @concitadeg e @DAVIDPARENZO. Un appuntamento con l'informazione in prima serata per con… - Giornaleditalia : Vaccino Covid, Speranza: 'Prima dose a tutti italiani entro l'estate' - ProDocente : Covid, Speranza: “Prima dose per tutti gli italiani che lo vogliono entro l’estate” - youfullwellness : #yourfullwellness Speranza, prima dose a tutti italiani entro l'estate - ConsulenzEd : RT @La7tv: Alle 20:30 torna @inondala7 @concitadeg e @DAVIDPARENZO. Un appuntamento con l'informazione in prima serata per continuare - anc… -