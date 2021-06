Spagna | Morata | “Vittoria faticata contro la Croazia | la dedico alla mia famiglia”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Al termine della scoppiettante sfida tra, l’attaccante spagnolo, Alvaro, ha commentato così ladella sua squadra: “La partita è stata dura. Laè una grande squadra, hanno dei grandi calciatori e oggi abbiamo dovuto faticare per vincerla. Agli Europei non ci sono partite facili. Siamo felici perché abbiamo passato il turno e ora guardiamo avanti.lae il gol a mia moglie e i miei figli. Loro ci sono sempre: quando le cose vanno male e soffri, loro sono lì con te a darti la forza per reagire e dare tutto“ L'articolo ...

Tutte le notizie sulla squadra! Lapassa di nuovo in vantaggio! Dani Olmo pesca l'attaccante della Juventus che controlla in area e la mette sotto la traversa. Una rete di pregevole fattura. Kramaric risponde per le ...Alvaro Morata, attaccante della Spagna e della nazionale, ha parlato della vittoria della sua squadra agli Europei per 5 a 3 con la Croazia.Così l'attaccante della Juve, decisivo in Croazia-Spagna: "Agli Europei non ci sono partite semplici e loro hanno giocatori di livello mondiale" ...