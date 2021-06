Spagna, Ferran Torres: “Abbiamo lavorato bene per il risultato. Per i quarti va bene qualsiasi avversario” (Di lunedì 28 giugno 2021) L’attaccante della Spagna, Ferran Torres, ha commentato così la vittoria della sua Nazionale contro la Croazia ed il conseguente passaggio ai quarti di finale: “Quando si lavora bene arrivano i risultati. Per i quarti va bene qualsiasi avversario. Affronteremo la partita pensando a noi stessi e non agli avversari. Unai è un grande portiere e ha reagito bene all’errore, salvando su Kramaric quando eravamo sul 3-3“. Foto: Dal profilo Instagram del giocatore L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 28 giugno 2021) L’attaccante della, ha commentato così la vittoria della sua Nazionale contro la Croazia ed il conseguente passaggio aidi finale: “Quando si lavoraarrivano i risultati. Per iva. Affronteremo la partita pensando a noi stessi e non agli avversari. Unai è un grande portiere e ha reagitoall’errore, salvando su Kramaric quando eravamo sul 3-3“. Foto: Dal profilo Instagram del giocatore L'articolo ...

