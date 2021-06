'Space beyond', la sfida fuori dalla comfort zone dell'astronauta Luca Parmitano (Di lunedì 28 giugno 2021) Prima proiezione pubblica e primo festival per Space beyond del regista messinese Francesco Cannav , durante la prima giornata del Taormina Film Fest: si tratta del documentario ufficiale , ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 28 giugno 2021) Prima proiezione pubblica e primo festival perdel regista messinese Francesco Cannav , durante la prima giornata del Taormina Film Fest: si tratta del documentario ufficiale , ...

Ultime Notizie dalla rete : Space beyond 'Space beyond', la sfida fuori dalla comfort zone dell'astronauta Luca Parmitano Prima proiezione pubblica e primo festival per Space beyond del regista messinese Francesco Cannav , durante la prima giornata del Taormina Film Fest: si tratta del documentario ufficiale , cofinanziato dalla Sicilia Film Commission regionale, ...

Taormina Film Festival entra nel vivo Nel pomeriggio, al Palazzo dei Congressi, in collaborazione con la Sicilia Film Commission e Fondazione Taormina Arte Sicilia la proiezione di Space Beyond di Francesco Cannavà, con Fabio Fagone ...

“Space beyond”, la sfida fuori dalla comfort zone dell'astronauta Luca Parmitano Gazzetta del Sud “Space beyond”, la sfida fuori dalla comfort zone dell'astronauta Luca Parmitano Prima proiezione pubblica e primo festival per “Space beyond” del regista messinese Francesco Cannavà, durante la prima giornata del Taormina Film Fest: ...

Taormina Film Festival entra nel vivo Facebook Shares Al via la 67ma edizione del Taormina Film Fest con un’esibizione dal vivo, nel corso della cerimonia d’apertura condotta da Anna Ferzetti, con il cast del film Boys di Davide Ferrario.

