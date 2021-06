Southgate: «Inghilterra, scriviamo la storia. Germania? Se ne dicono tante» (Di lunedì 28 giugno 2021) Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato alla vigilia del match di Euro 2020 contro la Germania Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato alla vigilia del match di Euro 2020 contro la Germania. Le sue dichiarazioni ai microfoni della BBC «È una partita che probabilmente arriva troppo presto, vale più di un ottavo di finale, ma è successa la stessa cosa per Belgio-Portogallo. Per la mia squadra sarà una grande opportunità per fare la storia. Sarà anche l’occasione per dare alla gente un ricordo diverso, in futuro, di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Gareth, commissario tecnico dell’, ha parlato alla vigilia del match di Euro 2020 contro laGareth, commissario tecnico dell’, ha parlato alla vigilia del match di Euro 2020 contro la. Le sue dichiarazioni ai microfoni della BBC «È una partita che probabilmente arriva troppo presto, vale più di un ottavo di finale, ma è successa la stessa cosa per Belgio-Portogallo. Per la mia squadra sarà una grande opportunità per fare la. Sarà anche l’occasione per dare alla gente un ricordo diverso, in futuro, di ...

