Sondaggi politici | Fratelli d' Italia primo partito

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ildi Giorgia Meloni scavalca la Lega secondo ilo Swg per il Tg La7d'di Giorgia Melonisecondo ilo Swg per il Tg La7. Fdi guadagna lo 0,2% e sale al 20,7% scavalcando la Lega. Ildi Matteo Salvini cede lo 0,3% e ...

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Il partito di Giorgia Meloni scavalca la Lega secondo il sondaggio Swg per il Tg La7 Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni primo partito secondo il sondaggio Swg per il Tg La7. Fdi guadagna lo 0,2% e ...Nonostante iprecedenti il primo turno prevedessero la vittoria del candidato di Rn, ... Gli analistiaffermano che la mancanza di interesse per le elezioni regionali è dovuta al fatto ...Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni primo partito secondo il sondaggio Swg per il Tg La7. Fdi guadagna lo 0,2% e sale al 20,7% scavalcando la Lega. Il partito di Matteo Salvini cede lo 0,3% e scende a ...Prime due posizioni del sondaggio Swg occupate da Fratelli d'Italia e Lega, col Partito democratico e il M5S sempre più distanti. Cresce Forza Italia ...