Sommergibilista di leva a Taranto | morto per mesotelioma pleurico | risarcimento da un milione e mezzo di euro ai familiari Disposto dal tribunale di Roma

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sommergibilista leva

Corriere Roma

Risarcimento record ai familiari di undella Marina Militare morto per un mesiotelioma pleurico contratto in servizio a ...dopo una lunga agonia aveva svolto il suo servizio disui ...... si esibirà con successo in tutta la Provincia e, durante il servizio militare di, suona il ... Nel 1935 viene arruolato come. Congedato nel maggio del 1945, costruisce, con le sue ...Ancora una condanna per la Marina militare italiana in seguito a un sommergibilista deceduto a causa di un mesotelioma pleurico contratto in servizio. Un milione e mezzo ai familiari per il riconoscim ...