«Solos» | la nuova serie all star da vedere su Amazon Prime Video

(Di lunedì 28 giugno 2021) Si leggee si intende (in italiano) Assoli, termine usato nella musica per indicare una parte solistica di uno strumento rispetto all’orchestra (o alla band). In questo caso,è il titolo di unain streaming su. È lacreazione di David Weiss, già ideatore dellaHunters – tra le nostre preferite sulla piattaforma nel 2020 – che questa volta si cimenta con il tema dell’umanità, intesa sul significato di “appartenere” al genere umano, con tutte le connessioni del caso. Per sviluppare il ...

Advertising

ronniehowlett3 : RT @iamfredmosby: da oggi su @PrimeVideoIT #Solos la nuova serie antologica con cast stellare e rapporto tecnologia umanità. Tra tutti mio… - ApplePrediccion : RT @playblog_it: ? SOLOS (Assolo) una nuova serie antologica su Amazon Prime Video ? - playblog_it : ? SOLOS (Assolo) una nuova serie antologica su Amazon Prime Video ? - 1987_Lorenza : RT @iamfredmosby: da oggi su @PrimeVideoIT #Solos la nuova serie antologica con cast stellare e rapporto tecnologia umanità. Tra tutti mio… - iamfredmosby : da oggi su @PrimeVideoIT #Solos la nuova serie antologica con cast stellare e rapporto tecnologia umanità. Tra tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Solos nuova

è una serie antologica in cui ogni episodio, della durata di mezz'oretta circa, racconta una ... ma se non altro vi sarete gustati come si deve una sanaserie. "Miii, non ho perso manco ..., creata da David Weil, è laserie antologica Amazon Originale che esplora il significato di essere umani. Sette episodi, dalla durata variabile dai 21 ai 35 minuti, tutti scollegati tra ...Un cast stellare in Solos, serie antologia di Prime Video al debutto il 25 giugno: da Helen Mirren ad Anne Hathaway per raccontare storie di vita umana ...Quando esce Solos 2 su Prime Video: anticipazioni sulla trama, cast e notizie sulla seconda stagione della serie in streaming dal 25 giugno.